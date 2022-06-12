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Dünya Türkmenistan Devlet Başkanı talimat verdi! Yeniden başlayacak
Dünya

Türkmenistan Devlet Başkanı talimat verdi! Yeniden başlayacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:03:00 - 2022-06-12 11:21:06
Türkmenistan Devlet Başkanı talimat verdi! Yeniden başlayacak

Türkmenistan uçuşları ne zaman başlayacak?

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki Kovid-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi.

Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan 1 Haziran itibarıyla haftada bir Aşkabat-Dubai ve Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı.

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