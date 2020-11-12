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Dünya Türkmenistan Cumhurbaşkanı, köpeğinin altın varaklı heykelini dikti!
Dünya

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, köpeğinin altın varaklı heykelini dikti!

Aşkabat'ta Albay cinsi köpeğinin altın varaklı 6 metre boyundaki heykelini diken Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:27:00 - 2020-11-12 22:47:20

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğinin 6 metre boyunde dev heykelini dikti. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi. Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a, sosyal medyadan tepki yağdı. Altın varaklı 6 metre boyundaki heykel için "ulusun onuru ve kendine güvenini temsil ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadan 'heykeli yıktır' çağrısı

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde birçok kişi, Berdimuhammedov'a heykeli yıktırması için çağrıda bulundu. 

Alabay köpeklerine sevgisiyle bilinen Türkmen lider, geçen yıl bu köpeklerle ilgili bir kitap yayımlamıştı.Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

 

 

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Yorumlar

Eren

beton kafalı
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saddi maddi

Orta çağda kalmış.
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