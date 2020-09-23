Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap etti

TAŞKENT (AA) - Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhammedov, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla yaptığı hitabında, uluslararası siyasete güvenin yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı.

BM Genel Kurulu'nun askeri-politik rekabetin arttığı karmaşık ve acılı olayların geliştiği bir dönemde yapıldığına dikkat çeken Berdimuhammedov, bu olayların nedenlerinin farklı olmalarına rağmen, genel uluslararası duruma olumsuz etki ettiğini, küresel güvenlik sisteminin temellerini sarstığını, ekonomik, ticari ve insani ilişkileri engellediğini belirtti.

Berdimuhammedov, "Son zamanlarda uluslararası hukuka yönelik yapılan ihlaller endişe vericidir. Bu durumda uluslararası hukukun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan girişimleri, mevcut küresel güvenlik sisteminin çok taraflı yasal araçlarını ve genel kabul görmüş normlara tüm ülkelerin sıkı bir şekilde uymasını amaçlayan çabaları pekiştirmek gerekmektedir. Dünya siyasetinde istikrarı ve öngörülebilirliği korumanın ve çatışma risklerini azaltmanın yolu budur. Bu hedefe ulaşmanın yollarından biri, uluslararası siyasete olan güveni yeniden tesis etmek, saygılı bir diyalog kültürü oluşturmaktır." dedi.

- Türkmenistan, bu yıl tarafsızlık statüsünün ilanının 25. yılını kutlayacak

Berdimuhammedov, bu çerçevede Türkmenistan'ın tarafsızlık politikasının önemini vurgulayarak, Türkmenistan tarafından geliştirilen pozitif tarafsızlık modelinin, tarafsız olmayı değil, siyasi ve diplomatik mekanizmaların kullanımını gerekli kıldığını kaydetti.

Berdimuhammedov, bu sene ülkesinin küresel sorunlar ve çağdaş zorlukları barışçıl yolla çözmeyi temel alan tarafsızlık statüsünü ilan etmesinin 25. yılını kutlayacağını aktardı.

BM Genel Kurulu'nun geçen sene Türkmenistan'ın girişimiyle, 2021'i "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan eden bir karar kabul ettiğini anımsatan Berdimuhammedov, bu kararın uygulanması kapsamında gelecek sene Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun düzenlenmesini teklif etti. Berdimuhammedov, bu forumun barış ve istikrarın desteklenmesine önemli bir ivme kazandıracağını ve uluslararası iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

- Afganistan sorunu

Orta Asya bölgesinde barış, güvenlik ve kalkınmanın Afganistan'daki durumun çözümüne bağlı olduğunu kaydeden Berdimuhammedov, "Türkmenistan'ın bu konudaki tutumu belli ve değişmedi, müzakere sürecine alternatif yoktur." dedi.

Berdimuhammedov, Afganistan konusunda Türkmenistan'ın, kendi topraklarında gerekli siyasi koşulları ve organizasyonu sağlayarak bu sürecin ilerlemesine yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Afganistan'ın siyasi istikrarının yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmasının da önemini vurgulayan Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın bu ülkede başta enerji, ulaşım ve komünikasyon olmak üzere önemli alanlarda çeşitli projeleri hayata geçirmeye hazır olduğunu, bu çerçevede ülkesinin Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattı ve Afganistan'ı ülkesiyle bağlayacak demir yolu hattı ile fiberoptik iletişim ağı projelerini hayata geçirmeye başladığını aktardı.