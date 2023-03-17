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Siyaset Türkmen Milletvekili aday adayını Arap sanan Ümit Özdağ'dan rezil paylaşım!
Siyaset

Türkmen Milletvekili aday adayını Arap sanan Ümit Özdağ'dan rezil paylaşım!

Irkçılıktan gözü kararan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı. Özdağ, Arap kökenli olduğunu zannettiği AK Parti'nin milletvekili aday adayı Türkmen Muhammed Wajıh Fabssa hakkında yaptığı paylaşımla, Arap düşmanlığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 18:34:00 -
Türkmen Milletvekili aday adayını Arap sanan Ümit Özdağ'dan rezil paylaşım!

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Arap düşmanlığını sürdürüyor.

Özdağ AK Parti'nin Mersin Milletvekili Aday Adayı Muhammed Wajıh Fabssa'yı Arap zannetti.

Özdağ Twitter hesabından "Boşuna aday olma. Seni de Suriye’ye geri göndereceğiz." diye tehdit etti.

Özür dileme tenezzülünde de bulunmadı!

Muhammed Wajıh Fabssa’nın Arap değil Türkmen olduğu ortaya çıktı. Gözü düşmanlıkla kararan Özdağ, Fabssa’nın Türkmen olduğunu öğrenmesine rağmen bir özür dileme tenezzülünde de bulunmadı.
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