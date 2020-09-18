Türkmen Bakan Aydın'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

MERSİN (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Mersin Valisi Ali ihsan Su'yu ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, "4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi" için Mersin'e gelen Türkmen Bakan Maruf, beraberindeki heyetle Valiliği ziyaret etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Maruf, Mersin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.Maruf, misafirperverliği dolayısıyla Vali Su'ya ve Irak halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı Türk halkına teşekkür etti.Vali Su da gerçekleştirilecek zirvenin iki ülke arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.Ziyarette ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.