  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkmen Bakan Aydın'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret
Aktüel

Türkmen Bakan Aydın'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:15:57 -
Türkmen Bakan Aydın'dan Mersin Valisi Su'ya ziyaret
MERSİN (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Mersin Valisi Ali ihsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi" için Mersin'e gelen Türkmen Bakan Maruf, beraberindeki heyetle Valiliği ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maruf, Mersin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Maruf, misafirperverliği dolayısıyla Vali Su'ya ve Irak halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Vali Su da gerçekleştirilecek zirvenin iki ülke arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Ziyarette ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar
Gündem

Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

Sahte gıda satan markalar | Gıda sahtekarlarına yine göz açtırılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firma ile 113 ..
Trump'tan ilginç iddia
Dünya

Trump'tan ilginç iddia

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçim sonuçlarının hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebileceğini ileri sürdü. ..
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı