Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir'den sivillere saldıran Ermenistan'a kınama:

ANKARA (AA) - Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Özdemir, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak bölgede kargaşaya ve bölgeyi etkileyecek bir olaya sebebiyet vermesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ermenistan'ın geçmişte de Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal ettiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak küçük çocukları dahi katleden, sivil kayıplara yol açan, yüreğimizi yakan bu saldırıları yapan katil Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırılarla Ermenistan devleti bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ermenistan'ın saldırılarını durdurması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir önce çekilmesini, Ermeni halkının da kendilerini felakete sürükleyen yöneticilerine ve onları destekleyen dış desteklere 'dur' demelerini bekliyoruz. 'Zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır' demiş Hazreti Ali efendimiz. Can Azerbaycan'ın işgale ve zulme karşı verdikleri mücadeleyi, kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için yaptığı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı uluslararası diplomatik girişimleri ve yardımları Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak sonuna kadar destekliyoruz ve her zaman olduğu gibi yanınızdayız."



