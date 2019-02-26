''Türkleri öldürüyorlar ilaç satmayacağız''

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yürüttüğü 'baskı kampanyası' kapsamında, ABD'den satın aldığı teknolojiler yoluyla Uygur Türklerinin DNA örneklerini topladığı iddia edilmişti.

ABD'nin en büyük İlaç firmalarından Thermo Fisher, Çin'in Uygurlu Türklere karşı giriştiği DNA toplama iddialarına karşı bir açıklama yayınlayarak, Çin'e ilaç satışını durdurduğunu açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, “Bilime hizmette dünya lideri olarak, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını veya müşterilerimiz tarafından nasıl kullanılabileceğini dikkate almanın önemini kabul ediyoruz. Bölgede Uygur Türklerinin ölümüne izin vermeyeceğiz” dedi.

Düşük profiline rağmen, Massachusetts merkezli Thermo Fisher, bilimsel ekipman pazarında önemli bir oyuncu ve yılda 24 milyar dolarlık gelire sahip.

2016'dan beri, Sincan bölgesinde kan örnekleri alan Çinli yetkililerin düzenli raporları var.

Doğu Türkistan'ın Sincar bölgesi, Çin'in Uygur etnik azınlığının çoğuna ev sahipliği yapmakta ve son yıllarda etnik gruplar arası şiddet olaylarının ardından ağır polis gözetimi altında bulunuyor. Bir BM uzman paneline göre, Çin'de yaklaşık bir milyon Uygur ve diğer Türk dili konuşan azınlıkların yeniden eğitim kamplarında tutulduğu bildiriliyor.

New York Times'a göre, Çinli yetkililer kan testlerini ücretsiz sağlık kontrol programının bir parçası olarak sunmuştu.

2017 baharında, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in DNA sıralama yeteneklerini arttırması için ekipman sipariş ettiğini iddia etti. Amerikan bilimsel dergisi Nature, daha sonra Thermo Fisher'ı tedarikçi olarak adlandırmıştı.

Kaynak: The Guardian