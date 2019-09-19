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Türkler’e sandığa gidin çağrısı

Avusturya seçimlerine iki hafta kala, ülkedeki Türk kökenli milletvekilleri sandığa gitmeleri için Türkler’e çağrıda bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
Türkler’e sandığa gidin çağrısı

Münübe Yılmaz

Avusturya seçimlerine iki hafta kala, ülkedeki Türk kökenli milletvekilleri sandığa gitmeleri için Türkler’e çağrıda bulundu. 8 ulusal partideki 27 Türk kökenli milletvekilinin parlamentoda yer almak için yarıştığı Avusturya’da, Türk adayların büyük çoğunluğu Sosyal Demokrat Parti (SPO), Avusturya Komünist Partisi (KPO) ve Yeşiller partisi listelerinden aday gösteriliyor. Avusturya siyasetinde etkin rol oynamaya çalışan Türk siyasetçiler, ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) koalisyon hükümetinin Türk ve Müslüman karşıtı politikalarından olumsuz anlamda etkilenen Türk azınlığın seçimlere karşı daha hassas olması gerektiğini düşünüyorlar. Türk kökenli seçmenlerin kullanmadıkları her oyun aşırı sağcı veya sağ popülist partilere gittiğini belirten Türk adaylar, Türklerin sandığa giderek siyasi güçlerini göstermeleri gerektiğini dile getiriyorlar. Seçimlerde en eğitimli aday olarak gösterilen ve SPO’nun Salzburg eyaleti listesinde ikinci sırada seçimlere giren ve Hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi 6 farklı üniversite mezuniyetine, aynı zamanda hukuk doktorasına sahip olan Dr. Tarık Mete, aşırı sağcı eski hükümetin 17 aylık iktidarı boyunca yürüttüğü göçmen ve Müslüman karşıtı politikanın, özellikle Müslüman kadınlara yönelik saldırıları arttırdığını dile getirdi. “Bizim siyasi partilerde yer almamız bu ve benzeri konuların ülke gündemine taşınmasında önemli bir rol oynayacaktır.” ifadesinde bulunan Mete, dini ya da siyasi görüşü nedeniyle kimsenin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini ortak problemleri yaşayan azınlıkların da birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Oy verilen kişilerin de önemine değinen mete, “Kesinlikle sandığa gidilmesi gerekiyor. Ancak eskiden olduğu gibi yalnız adayların isimlerine bakarak oy kullanmamalıyız. İsminin Ahmet, Hasan, Ayşe olması önemli değil. Önemli olan bizim haklarımızı gözeten, ayrım yapmayan, bizleri daha iyi bir geleceğe taşıyacak aday ve partilere oy vermeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu. Avusturya’da FPO Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, İspanya’da bir Rus iş insanıyla yaptığı görüşmede, “partilerine yardım yapılması durumunda devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda yardımcı olacağı” yönünde söz verdiği görüntülerin başına sızması sonucu istifa etmiş ve aşırı sağcı koalisyon hükümeti de Başbakan Kurz tarafından sonlandırılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:20
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