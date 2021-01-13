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Ekonomi Türklere flaş çağrı: Sizi kentimizde görmek istiyoruz!
Ekonomi

Türklere flaş çağrı: Sizi kentimizde görmek istiyoruz!

Kerkük Valisi Rakan Said, "Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 10:29:00 -
Türklere flaş çağrı: Sizi kentimizde görmek istiyoruz!

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet Kerkük Valisi Rakan Said ile kentin imarı ve yatırım imkanlarını görüştü.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Kerkük Valisi Said, kentin imarı ve kalkınmasına Türk yatırımcı, iş adamı ve şirketlerin katkı sağlamasını istediklerini belirtti.

"Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz." ifadesini kullanan Said, kentin her alanda imar ve kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Vali Said, Kerkük'e gelecek Türk şirketlere gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, Iraklıların Türk şirketlerinin kalitesine güvendiğini bu anlamda iki ülke yatırımcılarının iyi bir ortaklık yapacaklarına inandıklarını vurguladı.

TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç da Kerkük'ün kalkınması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Kılıç, Kerkük'ün imarına katkı sağlamak için Türkiye'den önemli yatırımcı, iş adamı ve ticari heyetleri teşvik edeceklerini vurgulayarak, bu ziyaretin başlangıç olduğunu, devamının geleceğini ve yatırımları hayata geçireceklerini belirtti.

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

Bir Iraklı olarak bu Kerkük Vanlisi yalan söylüyor , zamanında bunun Babası HAVİCE Nahiyesinde bizim dedelerimizin tarlaların çalışıyorlardı, Saddam bütün Arazilerimize el koydu işte bunun Babasına verdi şimdi geldi bizim Kerküke Vali yaptılar,, Türkiye,ye kolar kolay iş vermezler,,bunlar diğerleri gibi, Türk kelimesinden nefret ederler,,
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