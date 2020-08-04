Türkler yarıştı, Ukraynalı kazandı

Türk şirketleri, son dönemde Doğu Avrupa'da tramvay tedarikinde dikkat çeken ülkeler arasında. Bu ülkelerden en fazla öne çıkanı Romanya. Başkent Bükreş dahil bir çok şehirde ihaleye katılan ve kazanan Türk şirketleri genelde birbirleriyle yarışıyorlar. Bu ihalelerden biri de Romanya'nın Craiova kentinde yapılan 17 araçlık projeydi. Ancak bu kez ihalede Türk şirketler birbirlerine rakip olurken, ihaleyi Ukraynalı Tatra-Yug şirketi kazandı. Son dönemde Mısır dahil Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da aldığı ihalelerle öne çıkan tramvay üreticisi Tatra-Yug, Craiova kentinin ihtiyacı olan 25 metrelik tramvay araçlarını üretecek. Her biri 1,7 milyon olan araçların toplam maliyeti ise 29 milyon euro.

Bükreş ve Timişoara'yı kazanmışlardı

Ukraynalı şirketin aldığı ihalenin favorileri ise Türk firmalar Durmazlar ve Bozankaya'ydı. Durmazlar, 2018'deki Bükreş için açılan 100 araçlık ihaleyi 180 milyon euroya kazanmıştı. Bozankaya ise araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya ise Timişoara şehrinin açtığı 16 araçlık tramvay ihalesini 33 milyon euroya üstlenmişti.