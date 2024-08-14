'Türkler soykırım yaptı' diyen Fransız dernekten Ekrem'e plaket

İsraftan dem vurup 'tasarruf' edebiyatı yapan, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için kente adeta kamp kuran ve İBB bütçesinden haftalığı 249 bin 260 euroya 'saray yavrusu' kiralayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tartışmalı bir hamle daha geldi.

Skandal davet

İmamoğlu'nun Paris’teki 'İstanbul Evi' açılışına Fransa’da kurulan ve Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan Fransa Keldaniler Derneği'ni de davet ettiği ortaya çıktı.

İmamoğlu'na teşekkür plaketi

8 Ağustos'taki davete icabet eden Fransa Keldaniler Derneği o gece İmamoğlu'na plaket de takdim etti.

Hem derneğin resmi sosyal medya hesabı hem de eski dernek başkanı Espace Venise adlı lüks düğün salonu sahibi İsa Yaramış yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.



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Özel'le de görüştüler

Ayrıca İsa Yaramış’ın diğer bir paylaşımında derneğin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile görüştüğü görülüyor.

'Türkler soykırım yaptı' tasarısının arkasında ki dernek

AACF adlı dernek "1915-1918 yılında Osmanlı'nın Ermenilere yaptığı gibi Assuri ve Keldanilere soykırım yaptı" iddiasını uluslararası arenada savunuyor.

27 Şubat 2024’de derneğin galasına katılan Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, konuşmasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Asuri-Keldanilerin soykırımını Fransa'nın resmen tanımasını çağrısında bulunmuştu.

Sarkozy’nin verdiği sözden sonra harekete geçen başta sağcı milletvekilleri olmak üzere yasa teklifi verdi.

Fransa Senatosu, hükümeti 1915-1918 Asuri-Keldani soykırımını tanımaya ve 24 Nisan'ın 1915-1918 Ermeni ve Süryani-Keldani soykırımları için ortak bir anma günü olarak belirlemeye çağıran bir karar tasarısını oy çokluğuyla onayladı.

Fransa hükümeti bu Senato kararını gündemine almamakla birlikte, aynı tasarı 29 Nisan 2024'te Fransa Ulusal Meclisinde de oylanarak kabul edildi.

Dernek, bu karar sonrası sosyal medya hesaplarından teşekkür paylaşımı yaptı.

Dışişleri'nden tepki: Tarihi olaylar siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılıyor

Dışişleri Bakanlığı 29 Nisan tarihinde Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin "Seyfo" kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" denildi.

Fransa hükümetinin, 2023'te Senatoda kabul edilen kararı sahiplenmediğini hatırlatarak Ulusal Meclis kararını, "Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneği" olarak niteledi.

Kaynak: Yeni Şafak