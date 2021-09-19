Türkler sanal âlemde oltanın ucunda! “Oltalama” yöntemiyle dolandırıcılık artıyor

Son dönemde yurt dışından dolandırıcılık amaçlı gönderilen e-postalarda artış yaşanıyor. Söz konusu maillerde dünyanın önde gelen ülkelerinde iş vaadi sunularak, başvuru için linke tıklanılması isteniyor. Çok farklı vaatlerin sunulduğu e-postalarda, ABD’de kalıcı oturma ve çalışma imkanı sağlayan “yeşil kart” (Green Card) için başvurulabileceği belirtiliyor. Dolandırıcıların gönderdiği e-postalarda yer alan konular arasında bazı uluslararası vakıfların para dağıttığı, e-postanın gönderildiği adresin sahibinin de bu şanslı kişiler arasında yer aldığı belirtiliyor. E-postada resmi duyuru süsü verilmiş ekler de yer alıyor.

“Para ve kimlik bilgisi paylaşmayın”

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde yurt dışından dolandırıcılık amaçlı e-postalarda hızlı artışın yaşandığını belirterek, “Salgınla birlikte artan internet kullanımını ve insanların evde kalmasını fırsat bilen siber saldırganlar harekete geçmiş durumda” diye konuştu. Dolandırıcıların bağış, miras ve yüksek kazanç getirisi gibi vaatlerle vatandaşları cezbetmek istediğini dile getiren Küçük, şu açıklamalarda bulundu: “Bu yolla kimlik avcılığı dolandırıcılığı yapılmak istenmekte, özellikle banka bilgilerinin ele geçirilmesi hedeflenmektedir. Sonraki aşamalarda, işlemlerin sonuçlanması için bir miktar paranın gönderilmesi istenebilmekte, kişiler dolandırılabilmektedir. Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür içerikler taşıyan gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, linklere tıklanılmamasını, para transferi yapılmamasını ve kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz.”

“Siber saldırganların gözü Türkiye'de”

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel ise Türkiye’nin “oltalama” ismi verilen dolandırıcılık yöntemi konusunda siber saldırganların odağında olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “Kullanıcıyı yanıltmak için ciddi kurumlar ve hukuk büroları taklit edilerek tüketici yanıltılıyor. Ciddi bir kurumdan geliyormuş süsü verilen e-postalardaki linklerle kişilerin bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.”