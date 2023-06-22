Türkler Renault Zoe aracını tuttu! Açıklama geldi: Bu kez o modeli, yüzlerce kapış kapış sattı! Belli oldu

Renault elektrikli otomotiv sektöründe satışlarını arttırmaya devam ediyor. Birçok otomotiv markası arasından Ocak ve Nisan aylarında en fazla elektrikli otomobil satışı yapmayı başaran Renault, Zoe modeliyle ön plana çıkıyor. Ayrıca otomotiv sektöründe sıklıkla duyulan Fiat markası, 500e elektrikli modeli ile en çok satanlar listesinde altıncı sırada bulunuyor.

Otomobil almak isteyenler için ülkemizde büyük ilgi gören Renault, yeni bir SUV modelini Türkiye'ye getiriyor. Renault Kwid modeli, herkesin merakla beklediği bir araç olarak öne çıkıyor. İşte Renault Kwid hakkında detaylar...

Renault Kwid: Türkiye'ye Geliyor!

Dolar kurunun yükselmesi ve otomobil sektöründeki çip krizi, sıfır otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Bu durumda, sıfır otomobil almak isteyenler daha uygun fiyatlı modellerin çıkmasını beklemeye başladı. Uzun bir süredir herkesin merakla beklediği Renault Kwid modeli nihayet Türkiye'de satışa sunulacak.

Öte yandan Renault otomotiv firması, Zoe modeliyle elektrikli otomobil pazarında pek çok firmayı geride bıraktı. Ocak ve Nisan aylarında en fazla elektrikli otomobil satışı yapan Renault, Zoe modeliyle otomotiv sektöründe ön plana çıktı.

RENAULT'UN ZOE'Sİ KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Zoe elektrikli otomobil modeli, 2023 yılının Ocak ve Nisan aylarında en fazla satış yapan elektrikli araba modeli olmayı başardı. Adeta kapış kapış giden Renault'un elektrikli otomobili, toplamda 926 adet satış gerçekleştirdi. Ayrıca isminden sıklıkla söz ettiren Fiat, 500e elektrikli otomobil modeliyle altıncı sırada yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Renault'un yılın ilk aylarında Zoe modeliyle çıkış yakalaması, pek çok otomobil sürücüsünün Zoe modelini adeta kapış kapış aldığını gösteriyor.

2023'DE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Renault otomotiv firmasının Zoe otomobil modeli, 2023'ün Ocak ve Nisan aylarında en fazla satış yapan otomobil modeli oldu. Ayrıca Renault'un Zoe modelinin birinci olduğu sıralamanın devamı şu şekilde;

Birinci: 926 adetle Renault Zoe modeli.

İkinci: 573 adetle Volvo XC40 modeli.

Üçüncü: 312 adetle Skywell ET5 modeli.

Dördüncü: 301 adetle MG ZS EV modeli.

Beşinci: 238 adetle DFSK Seres 3 modeli.

Altıncı: 219 adetle Fiat 500e modeli (Mercedes-Benz ile birlikte 6 ve 7. sırayı paylaşıyorlar).

Yedinci: 219 adetle Mercedes-Benz EQE modeli (Fiat ile birlikte 6 ve 7. sırayı paylaşıyorlar).

Sekizinci: 201 adetle Opel Corsa-e modeli.