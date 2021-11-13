Türkkan'ın 'ahlaksız küfrü' sonrasında konuştu! Demirtaş'tan Millet İttifakı açıklaması

HDP'li terör sevici Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden "Artı Gerçek" için bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde izleyeceği yolu değerlendirdi.

2018'deki yerel seçimlerinde HDP'lilere Millet İttifakı'nı destekleme çağrısı yapıp, belediyelerin kazanılmasına katkı sunan terör sevici Demirtaş, "Yerel seçimlerdeki denklem Cumhurbaşkanlığı seçiminde de geçerli." dedi.

'Karşılığında hiçbir şey almadık'

Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklemelerinin karşılığında hiçbir şey almadıklarını söyleyecek kadar yüzsüzleşen HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Yerel seçimlerde HDP, Millet İttifakı'nın içinde değildi, halen de değil. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın hiçbir belediye başkanı adayı HDP’li değildi ya CHP’liydiler ya da İYİ Partili. HDP o dönemde ne yaptı? CHP’li adayları dışarıdan destekleme kararı aldı ve o adaylara kazandırdı. İYİ Partili adaylara karşı da kendi adayını çıkardı. Cumhur İttifakı buna karşı, beka tartışmasını öne çıkaran bir seçim kampanyası yürüttü." dedi.

Demirtaş, şöyle devam etti: "Aynı denklem Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli. Meclis seçimlerine HDP zaten parti olarak tek başına gireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise HDP’liler muhalefetin ortak adayına oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şürekaları her gün HDP’li seçmenleri motive etmeyi sürdürüyor. Ve evet, bu basit denklemi bile çözebilecek kadar akıldan ve ferasetten yoksunlar. Cumhur İttifakı, HDP’ye bu kadar hukuksuz, ahlaksız saldırıları sürdürerek kazanacağını sanıyorsa fena halde yanılıyor."