  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi yasa boğan kazadan acı haber!
Gündem

Türkiye'yi yasa boğan kazadan acı haber!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 23:24:00 - 2024-05-29 23:32:14

Mersin'de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki Ensar Kaan'ın da vefat etmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Kaza, 26 Mayıs akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait Ali Güler idaresindeki 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Devrilen otobüsün bir otomobil, bir pikap bir de kamyonla çarpışması sonucu ilk anda 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Ölü sayısı 12'ye yükseldi

Yaralılardan birinin dün vefat etmesiyle ölü sayısı 11'e yükselmişti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek de bugün hayatını kaybetti. Ölü sayısının 12'ye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, vefat eden Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek'in kazada ilk gün yaşamını yitirenler arasında olduğu öğrenildi. Baba oğuldan geriye ise beraber çektikleri fotoğraf kaldı.

Sürücü tutuklanmıştı

Bilirkişinin raporunda tek ve asli kusurlu olarak belirlenen otobüs sürücüsü Ali Güler (45) tutuklanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!
Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Mersin paylaşımı!

Mersin'deki kazadan yürek yakan görüntüler!
Mersin'deki kazadan yürek yakan görüntüler!

Gündem

Mersin'deki kazadan yürek yakan görüntüler!

Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı!
Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı!

Gündem

Kazanın hemen ardından kaydedilen görüntüler yayınlandı!

Mersin'deki kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı!
Mersin'deki kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı!

Gündem

Mersin'deki kazaya şahit olan vatandaş o anları anlattı!

Reisi'yi ölüme götüren helikopter kazasında rapor çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması
Reisi'yi ölüme götüren helikopter kazasında rapor çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması

Dünya

Reisi'yi ölüme götüren helikopter kazasında rapor çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23