  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi yasa boğan kazada sıcak gelişme! 2 TIR sürücüsü tutuklandı
Gündem

Türkiye'yi yasa boğan kazada sıcak gelişme! 2 TIR sürücüsü tutuklandı

Mardin Derik ilçesinde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 20:16:00 - 2022-08-21 20:45:01

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.

Üçyol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki sürücü tutuklandı

İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Bakan Soylu'dan Türkiye'yi yasa boğan kazalara ilişkin flaş açıklamalar
Bakan Soylu'dan Türkiye'yi yasa boğan kazalara ilişkin flaş açıklamalar

Gündem

Bakan Soylu'dan Türkiye'yi yasa boğan kazalara ilişkin flaş açıklamalar

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23