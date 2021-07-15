Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme! Taliban'dan sürpriz teklif
Afganistan'da çatışmalar devam ederken Taliban'dan sürpriz bir adım geldi. Taliban, mahkumların serbest bırakılması konusunda 3 aylık ateşkes teklifinde bulundu.
AFP'nin son dakika haberine göre, Afganistan hükûmetinin müzakerelerden sorumlu yetkilisi, Taliban'ın mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.
Türkiye'nin Kabil Havalanını koruma teklifinde bulunduğu Afganistan'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Afgan televizyon kanalı 1TV News, Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, "7 bin mahkumun serbest bırakılması ve Taliban'ın BM kara listesinden çıkarılması" durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.
Nader Nadery ise, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir talep" dedi ve örgüt liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.