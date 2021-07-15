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Dünya Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme! Taliban'dan sürpriz teklif
Dünya

Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme! Taliban'dan sürpriz teklif

Afganistan'da çatışmalar devam ederken Taliban'dan sürpriz bir adım geldi. Taliban, mahkumların serbest bırakılması konusunda 3 aylık ateşkes teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:37:00 -
Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme! Taliban'dan sürpriz teklif

AFP'nin son dakika haberine göre, Afganistan hükûmetinin müzakerelerden sorumlu yetkilisi, Taliban'ın mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.

Türkiye'nin Kabil Havalanını koruma teklifinde bulunduğu Afganistan'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Afgan televizyon kanalı 1TV News, Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, "7 bin mahkumun serbest bırakılması ve Taliban'ın BM kara listesinden çıkarılması" durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.

Nader Nadery ise, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir talep" dedi ve örgüt liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.

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Yorumlar

BK

pazarlığa bak sen hemi ülkede terör estir sonra mahkûmlar serbest bırakılsın artı BM ismi geçenleri kara listeden çıkarsın birde çay kahve istermisiniz yanında
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Murat bozkurt

Eller açılsın o zaman 3 ay olmasın sürekli olsun öncelikler alt yapı ve insanların geçim derdi olsun güvenlik sağlandıktan sonra seçimler hızlı şekilde yapılıp Afgan halkı rahat etsin , hırsları peşinde koşanlar değil .
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