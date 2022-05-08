Türkiye'yi terk ettiğini açıklayan Erdem Baş'tan geri adım!
Havalimanında kaydettiği videoda Türkiye'yi terk ettiğini açıklayıp, konuşma üslubu ve sözleri ile tepki çeken Erdem Baş'tan geri adım geldi.
Yeniakit.com.tr
Oyuncu Erdem Baş, İstanbul Havalimanı'nda kaydettiği videodaki konuşma üslubu ve sözleri ile tepkileri üzerine çekti.
Baş, ABD'ye gitmeyi bir lütuf gibi anlatarak, "Türkiye bir oyuncu kaybetti ama Amerika (Hollywood) bir aktör kazandı." dedi.
Sosyal medya kullanıcıları Baş'ın pişkin hallerine tepki gösterdi.
Erdem Baş gelen tepkilerden sonra geri adım atarak, "Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti oyuncu kazandı geyiği ise tamamen şaka için." ifadelerini kullandı.