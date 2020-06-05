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Gündem

Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Yunan Bakan'a olay sözler: Keşan İlçe Jandarma...

Gazeteci Yazar Mehmet Çek, Türkiye ile askeri çatışmaya hazır olduklarını ileri süren Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:45:00 -
Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Yunan Bakan'a olay sözler: Keşan İlçe Jandarma...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, küstah bir açıklama yaparak "Egemenlik haklarımızı korumak için askeri operasyon dahil elimizden geleni yaparız" iddiasında bulundu ve Türkiye ile askeri çatışmaya hazır olduklarını ileri sürdü.

Bunun üzerine Gazeteci Yazar Mehmet Çek, Yunan Bakan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çek, sosyal medya hesabından Yunan Bakan'la ilgili şunları kaydetti:

"Olur canım, biz de bir bakalım Keşan İlçe Jandarma ne zaman müsaitse bir ara çatışın."

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Yorumlar

ertuğrul.

dünyanın şımarık p.... yunan. kuyruk daima dik, sankim ceaşpeee..
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hakan

dünyanın en akıllı insanları bu yunanlılar.ülkedeki ne kadar fabrika ve limanlar varsa almanlar ve fransızlar aldı.
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