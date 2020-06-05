Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Yunan Bakan'a olay sözler: Keşan İlçe Jandarma...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama-sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, küstah bir açıklama yaparak "Egemenlik haklarımızı korumak için askeri operasyon dahil elimizden geleni yaparız" iddiasında bulundu ve Türkiye ile askeri çatışmaya hazır olduklarını ileri sürdü.

Bunun üzerine Gazeteci Yazar Mehmet Çek, Yunan Bakan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çek, sosyal medya hesabından Yunan Bakan'la ilgili şunları kaydetti:

"Olur canım, biz de bir bakalım Keşan İlçe Jandarma ne zaman müsaitse bir ara çatışın."