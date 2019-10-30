Türkiye'yi suçlayan komedyenden DEAŞ'lı teröriste 'saldırı' parası

İsveç'te yaptığı terör eylemi ile 5 kişinin ölümüne neden olan DEAŞ'lı terörist Rakhmat Akilov'un görüldüğü davada ilginç bir detay ortaya çıktı.

Daha önce polis tarafından sınır dışı edilen terörist Akilov'un, sınır dışına çıkmayarak ülkede kaldığı çalıştığı belirlendi.

Terörist Akilov, bir çok yerde sigortasız çalışmasının yanı sıra Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve Türkiye'yi DEAŞ'a yardım etmek ile suçlayan komedyen Özz Nûjen'ın evinde de çalıştığı öğenildi.

Komedyen Nûjen'in evinde de sigortasız çalışan teröriste yaklaşık 70 bin kron ödendiği tespit edildi. DEAŞ'lı Rakhmat Akilov, ülkede kazandığı paralarla Stockholm’ün Drottning Caddesi’nde 7 Nisan 2017’de kamyonlu bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralanmıştı.

KAYNAK: HABER7