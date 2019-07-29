Türkiye’yi sömürüyorlar! 15 Temmuz 2019 tarihinde Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramalarını sürdürmesi nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Çınar Demir Ankara 15 Temmuz 2019 tarihinde Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramalarını sürdürmesi nedeniyle yaptırım kararı aldı. Avrupa menşeli onlarca yabancı firma, Türkiye’de sözleşmelere uymadan, rahatça madencilik faaliyeti yürütüyor. Başta, Çankırı’nın Orta ilçesindeki kil madeni geliyor. Sanayide onlarca alanda kullanılan kil madenini daha önce Rödovans firma aracılığıyla çalıştıran İsviçre firması Clariant, eski madendeki faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, maden alanını rehabilite edip eski haline getirmeden başka bir alana yöneldi. İsviçre firması adına bölgedeki yüzlerce dönüm birinci sınıf tarım arazisi kamulaştırılırken, bölge için hayat kaynağı olan Devrez Çayı’nın tozuşan kanserojen maddelerle kirletildiği, bunun da yöre halkının sağlığını tehdit ettiği belirtiliyor.



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