Türkiye'yi sel alacak: 64 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9'u turuncu, 55'i olmak üzere 64 kent için sağanak ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sağanak ve fırtına beklenirken 9'u "turuncu", 55'i "sarı" olmak üzere 64 kent için sağanak ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden itibaren ülke genelinde düşmeye başlayacağı belirtildi. (İLKHA)

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