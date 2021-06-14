Türkiye'yi seçtiler! MTA'dan Çadlı mühendislere eğitim

Çad Cumhuriyeti Petrol ve Enerji Bakanlığından 30 mühendise, 4 haftalık eğitim programı kapsamında, Türkiye'deki yer bilimleri faaliyetlerini etkin şekilde yürüten Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından petrofizik ve sondaj eğitimi veriliyor.

Çad Enerji bakanlığı heyetine, 24 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında devam eden Türkiye'de 30 günlük bir eğitim programı hazılandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Çad Ofisi eski başkanlarından Erhan Vargün'ün organize ettiği programda, 19 önemli uzman isim tarafından Çadlı mühendislere eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Dünyada çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren MTA'nın düzenlediği, Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet'in de iştirak ettiği eğitim programında, başta MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan olmak üzere, Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürü Dr. Muhammet Emrah Ayaz, Doç. Dr. Ayhan Ilgar, Dr. Mustafa Alpay, Erhan Vargün, Dr. Oktay Çelmen, Yılmaz Bulut, Doç. Dr. Atilla Aydemir, Zehra Deveci Aral, Cahit Dönmez, Dr. Ahmet Üçer, Tuğçe Can, Sermet Gündüz, Dr. Recep Güney, Dr. Muzaffer Özgü Arısoy, Mustafa Haşim Polat, Mehmet Hüseyin Yıldırım, Uğur Zaman, Pemra Kumtepe, Şükrü Onur Karaca, Canan Özgüner, Dr. Arzu Yavuz gibi isimler de katılım sağladı.

Sona gelinen programda yarınki (15 Haziran) program ise şu şekilde olacak:

Öte yandan Çadlı yetkililer için şehir turu da düzenlendi. Çadlı misafirler gezide eğlenceli vakitler geçirdi.