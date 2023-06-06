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Medya Türkiye’yi sarsan gelişme! O iki siyasi parti birleşiyor! Yer yerinden oynayacak
Medya

Türkiye’yi sarsan gelişme! O iki siyasi parti birleşiyor! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:20:00 -
Türkiye’yi sarsan gelişme! O iki siyasi parti birleşiyor! Yer yerinden oynayacak

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP listelerinden seçimlere katılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP listelerinden seçimlere katılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" dedi.

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı. DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir.

İki partinin genel başkanları arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı" diye ifade etti.

 
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