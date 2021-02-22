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Aktüel Türkiye'yi sarsan aile katliamında sıcak gelişme
Aktüel

Türkiye'yi sarsan aile katliamında sıcak gelişme

Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının öldürülmesiyle ilgili tutuklanan katil hakkında terör örgütü PKK sempatizanı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 19:42:00 - 2021-02-22 19:49:39
Türkiye'yi sarsan aile katliamında sıcak gelişme

Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının öldürülmesiyle ilgili tutuklanan katil hakkında terör örgütü PKK sempatizanı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Şerif B'nin, bazı teröristlerin mezarlarının başında fotoğraflarının olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca katil zanlısı hakkında terör örgütü sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı.

Ne olmuştu?

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (29), bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.

Katil Mehmet Şerif B.'nin Tokkal ailesinin evine girdikten sonra önce eski iş ortağı İlkay'ı bıçakla öldürdüğü daha sonra salona yöneldiği ve Emel Tokkal'ı ve kucağındaki Doruk'u bıçakladığı öğrenildi. Yapılan incelemede Emel ve Doruk'un 3'er kez, İlkay Tokkal'ın ise 7 kez bıçakladığı belirlendi.

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