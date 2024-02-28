CHP'li vekil Türkiye'yi salladı! TBMM'deki odasından balya balya dolarlar fışkırdı

Sık sık yolsuzluklarla adı geçen CHP'de TBMM'deki odasından balya balya dolarlar fışkıran milletvekili Türkiye'yi salladı.

Yerel seçimlere girecek belediye başkan adayların belirlendiği şubat ayının başında Meclis’te ilginç bir olay yaşandı. CHP’li bir milletvekilinin odasında unutulan torba dolusu doların sahibi bir başka CHP’li milletvekili çıktı.

Temizlikçi buldu

İlginç olay yaklaşık 3 hafta önce TBMM Milletvekili Hizmet Binası 4.Katta yaşandı. Karadenizli bir CHP milletvekilinin odası, belediye başkan adaylarının ve hemşerilerinin ziyaretlerinin ardından temizlenirken bir torba bulundu.

Akşam saatlerinde bulunan market torbasının içinde yine siyah bir poşete sarılı şeyler olduğu gören temizlik görevlisi milletvekiline ait olduğunu düşünerek, odada görevli sekreter ve danışmana durumu aktardı.

Market torbası

Milletvekilinin masanın önünde bulunan sehpanın cam tarafındaki sandalyenin hemen arkasında bulunan market torbasına ilişkin görevli personel ilk olarak Karadenizli milletvekilini aradılar.

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Ziyaretçileri tek tek aradılar

Vekili cep telefonundan arayan personel durumu belirterek kendisine ait olup olmadığını sordular. Bunun üzerine cevap veren Milletvekili odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulmasını suretiyle sahibinin bulunması talimatını verdi.

Torbayı açmayan personel, gün içinde gelen tüm ziyaretçileri tek tek arayarak odada herhangi bir şey unutan olup olmadığını kontrol etti. Ancak yaklaşık 1 saat süren bu görüşmelerde torbanın sahibi bulunamadı. Ardından torbayı Meclis güvenlik görevlilerine teslim etmeyi düşünen görevli personel, bir merakla market torbasının içindeki torbayı açtı.

Dolar dolu torba

Torbanın içinde 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu anlayan personel, olayın farklı bir boyuta taşınabileceğini düşünerek paketi teslim etmek yerine sahibini bulmaya karar verdi. 3 koldan yapılan tüm aramalar sonunda aranmayan son kişinin, bir kahve içmek için ayak üstü uğrayan başka bir CHP milletvekili V. A.’ya ait olduğunu anladı.

Sakın açmayın talimatı

Aranan milletvekili V. A., torbaya ilişkin tüm detayları personele aktardı. Bu doğrulamanın ardından torbanın kendisine ait olduğunu belirten milletvekili “Sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum” diyerek telefonu kapattı.

Yaklaşık 20 dakika sonra odaya gelen milletvekili, torbayı teslim alırken, hafif alkollü olduğu için torbayı unuttuğunu olaya ilişkin kimlerin bilgisi olduğunu sordu.

Tek tek kontrol etti

Torbayı açmadıklarını ifade eden temizlikçi ve personeller kendilerinin dışında sadece makam sahibi milletvekilinin haberini olduğunu söylediler. Torbayı ziyarete geldiği milletvekilinin makamında ayak üstü kontrol eden unutkan milletvekili V.A., personele hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ederek odadan ayrıldı.

Tutanak tutulmadı

Unutkan CHP’li milletvekili yaklaşık 8 milyon TL civarındaki unuttuğu parayı da alarak, -2.katta bulunan garajdaki aracına yöneldi. Aracının bagajında bulunan çantaya torbadaki paraları tek tek kontrol ederek yerleştiren milletvekili aracıyla beraber Milletvekili Hizmet Binası’ndan ayrıldı.

Olaya ilişkin odanın sahibi milletvekilinin talimatıyla hiçbir evrak düzenlenmedi. Ancak olaya şahit olan personel, market torbasındaki dolarların gizemini milletvekiline sormaya da cesaret edemediler.

Kaynak: Ajans Haber