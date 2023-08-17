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Gündem Türkiye'yi rahatlatan haber
Gündem

Türkiye'yi rahatlatan haber

Yeniakit Publisher
2023-08-17 16:06:00 -
Türkiye'yi rahatlatan haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, “Hava sıcaklıklarımız, Marmara, Kıyı Ege ve yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Bu sıcaklıklar devam edecek ancak yavaş yavaş, hafif bir düşme bekliyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yoğunlukla az bulutlu, açık bir havanın hakim olacağını söyledi.

“Yurdun kuzeybatısında yer yer Karadeniz’in kıyı kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda mevzi sağanak yağışlar bekliyoruz” diyen Şahbaz, şöyle devam etti:

“Hava sıcaklıklarımız, Marmara, Kıyı Ege ve yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Bu sıcaklıklar devam edecek ancak yavaş yavaş hafif bir düşme bekliyoruz. Özellikle yurdun kuzeydoğusundan başlayarak sıcaklıkların önümüzdeki hafta yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına inmesini bekliyoruz. Ancak yurdun güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar.”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde herhangi bir yağış beklentisinde bulunmadıklarını kaydeden Şahin Şahbaz, “Hava genel olarak az bulutlu, açık olacak. İnsanları sıcaklık dışında etkileyecek meteorolojik bir olay beklemiyoruz. Deprem bölgesinde sıcaklıklar 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.


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“Yeni Türkiye rekoru kırmayı beklemiyoruz”

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Akdeniz ve Ege’nin iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını vurgulayarak, “Türkiye’de önümüzdeki günlerde sıcaklığın kademeli olarak düşeceğini söylemiştim. Önümüzdeki günlerde Türkiye rekorunu kırmayı beklemiyoruz ancak il, ilçe bazında rekorlar kırılabilir. Özellikle yurdun iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların halen mevsim normallerin oldukça üzerinde seyrettiğini söylemek gerekir” diye konuştu.

İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüyor

Ankara, İzmir ve İstanbul’da önümüzdeki hafta herhangi bir yağış beklenmediğini dile getiren Şahbaz, şunları kaydetti:

“Ankara’da cuma günü 38 derece, cumartesi günü 37 derece, pazar günü de 36 dereceye düşüyor. Kademeli bir düşüş var. İstanbul’da cuma günü 31 derece olan en yüksek sıcaklık cumartesi 30, pazar günü tekrar 31 dereceye çıkıyor. İzmir’de de 34 derece olan sıcaklık cumartesi günü 33 dereceye iniyor, pazar günü de tekrar 34 dereceye çıkıyor.”

Şahin Şahbaz, sıcaklıkların kuzey kesimlerde birkaç derece düşeceğini, ancak güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini aktararak, “Vatandaşlarımızdan özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar gündüz güneşin dik geldiği saatlerde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmazlarsa iyi olur. Rüzgar önümüzdeki üç gün boyunca Marmara ve Kuzey Ege’de poyrazdan saate 40 ila 60 kilometreye yakın esen rüzgarlar göreceğiz. Biraz da Marmara ve Kuzey Ege’deki serin havada poyrazların etkisi olacağını düşünüyoruz” dedi.

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