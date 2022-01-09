Türkiye’yi oyunun dışına itenlere fırsat vermedik

AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nın Belek’te gerçekleştirilen kampında “AK Parti’nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider” konusunda sunum yapan Arslan, şunları ifade etti: Türkiye’yi denklemden çıkarmak isteyenlere, oyunun dışına atmak isteyenlere karşı, her ortamda irademizi açıkça ortaya koymaktan çekinmedik. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye için aktif dış politika gerçekleştirdik. Afrika açılımı sayesinde, pek çok ülkeyle ticari ve siyasi münasebetler kurduk. Küresel güçlerin çizdiği sınırlara mahkumiyeti reddederek, kendi yolumuzu kendimiz belirledik.”