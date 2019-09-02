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Türkiye'yi laikçiler değil sarıklılar kurtardı!

Şimdilerde Müslümanların Kurtuluş Savaşı'ndan kaçtığı yalanıyla, ülkeyi sanki laikçiler kurtarmış gibi iftira cümleleri kuranlara Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca'dan daha önce böyle cevap vermişti: "Fotoğraflara bakın, sağında sarıklı zatlar, solunda sarıklı zatlar. Oluşum böyledir. Bu ülke böyle kurtarıldı, böyle özgürlüğe kavuştu. Bu memleketin gerçek sahipleri biziz."

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:30

 yeniakit.com.tr 

15 Temmuz'da, tıpkı Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu atan Sütçü İmam gibi, Müslümanlar ABD destekli FETÖ darbesiyle ülkeyi ele geçirmeye çalışan işgalcilere karşı vatanı sahiplenirken, "ülkenin sahibi biziz" sloganları atarak Müslümanları baskı altına almaya çalışan laikçi kemalistler ise bankamatik ve makarna kuyruklarına girmişti. 

Sanki laikçiler kurtarmış gibi...

Şimdilerde ise Müslümanların Kurtuluş Savaşı'ndan kaçtığı yalanıyla ülkeyi sanki laikçiler kurtarmış gibi iftira cümleleri kuruyorlar. Müslümanları iftira atanlar arasında bulunan Yılmaz Özdil, Erhan Güleryüz gibilerine geçtiğimiz sene vefat eden Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca'nın "Türkiye'nin asıl sahipleri biziz" sözlerini hatırlattı.

Fotoğrafları gösterdi

Vatanseverliğiyle bilinen Balkanlıoğlu Hoca, yaptığı bir konuşmada, M. Kemal'in Kurtuluş Savaşı sırasında sarıklı ve cübbeli Hocaların milli mücadeleye destek verdiğini hatırlatmış ve o dönem çekilen fotoğraflarda bu sarıklı ve cübbeli Hocaların bulunduğunu belirtmişti.

"Fotoğraflarda sağında ve solunda sarıklı zatlar"

Laikçi yobazlara bu tarihi gerçeği hatırlatan Balkanlıoğlu "Cihan Harbi de, İstiklal Savaşı da öyleydi. Kurtuluş destanı yazan insanlar, Balıkesir'de hutbe okuyarak insanları ikna ettiler. Kimse sözlerimi başka taraflara çekmesin. Ben bu konuya daha çok vakıfım sizden. Halife esir, Sultan'ın eli ayağı bağlı. Din elden gidiyor, İslam gidiyor diyerek insanları ikna ettiler. Fotoğraflara bakın, sağında sarıklı zatlar, solunda sarıklı zatlar. Oluşum böyledir. Bu ülke böyle kurtarıldı, böyle özgürlüğe kavuştu. Bu memleketin gerçek sahipleri biziz.

"Ateist olan Avrupa'ya Kominist olan Rusya'ya gitsin!"

Türk Bayrağı'ndaki ay ve yıldız şehit kanına yansımasıyla meydana geldi. Bu olay bizi temsil ediyor. Ateist olan Avrupa'ya gitsin, Kominist olan Rusya'ya gitsin, Budist olan Hindistan'a gitsin. Buraya gelen atalarımız buraya böyle geldi. Göğsünüzü gere gere gezin arkadaşlar. Biz temiz kökün çocuklarıyız. Biz köküne hain olanlardan değiliz. Biz atalarımızın değerlerinin izindeyiz. Biz onların kanını satmadık. Satılık insanlar da değiliz. Göğsünüzü gere gere gezin." ifadelerinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:30
  1. Balıkesir
  2. Yılmaz Özdil
  3. Erhan Güleryüz
  4. FETÖ
  5. Kurtuluş Savaşı

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