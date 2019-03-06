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Türkiye'yi korkutan açıklama: 8 şiddetinde deprem olacak

Çanakkale'de yaşanan depremi önceden tahmin eden deprem bilimci Frank Hoogerbeets, Türkiye'de 8 şiddetinde deprem olacağını ifade etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
Türkiye'yi korkutan açıklama: 8 şiddetinde deprem olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) ile İAÜ Kariyer Merkezi 'Depreme Hazır Mısınız?' paneli düzenledi. Çanakkale'de meydana gelen depremi önceden tahmin eden deprem deprem bilimci Frank Hoogerbeets, iddiasını sürdürerek Türkiye'de de 8 şiddetinde deprem olacağını iddia etti.

İAÜ, AFAM ve İAÜ Kariyer Merkezi tarafından Mühendislik Fakültesi'nde eğitim alan inşaat mühendisi adaylarına depremle ilgili bilinç kazandırma amacıyla gerçekleştirilen panelde Türkiye'de beklenen olası depremler ve buna karşı alınabilecek önlemler ile dayanıklı yapı oluşturma konuları masaya yatırıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen panelde İAÜ AFAM Proje Koordinatörü Serhat Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak İnşaat Yüksek Mühendisleri Birol Doyranlı ve Seyit İsmail Ulusoy, İnşaat Mühendisi Halil Ekinci'den başka, Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve İnşaat Yüksek Mühendisi Yoshinori Moriwaki yer aldı.

"Türkiye'de depreme dayanıklı yapılar oluşturulmalı"

Türkiye'de Japon inşaat yapım teknolojilerinin uygulanarak depreme dayanıklı yapılar oluşturulması üzerine konuşan Yüksek İnşaat Mühendisi Birol Doyranlı, ön üretimli betonarme sistemlerle yapılan binaların daha ekonomik, daha hızlı, depreme karşı daha dayanıklı ve kaliteli olduğunu söyledi.

"Türkiye depremi bilmek için..."

Çanakkale'de meydana gelen depremi önceden tahmin eden deprem bilimci Frank Hoogerbeets, iddiasını sürdürerek Türkiye'de de 8 şiddetinde deprem olacağını ekledi. Panelist AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz konuyla ilgili görüşlerini şöyle belirtti:

"Türkiye deprem gerçeği ile iç içe yaşayan bir ülke. Bunu tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. Zaten deprem ülkemize her seferinde acı bir deneyim yaşattı. Bu iddialar sürekli yapılıyor ve artık önemsemiyoruz. Bizler artık depreme karşı nasıl önlemler alacağımızı, yapıların nasıl olması gerektiğini tartışarak bugün burada yaptığımız gibi inşaat mühendisi adaylarımızı bilinçlendirip farkındalık yaratmaya çalışıyoruz."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
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  • MüslümMüslüm1 sa önce
    Çürük binada oturacağıma çadırda otururum daha iyi.

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