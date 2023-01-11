Türkiye'yi 'kıskanmaları' çok normal: Fransa'da emeklilik yaşı 64'e çıkıyor!

"Emeklilik sistemimizi değiştirmenin Fransızlar arasında soru işaretleri ve korkular uyandırdığının farkındayım" diyen Başbakan Elisabeth Borne, hükümetin Fransızları reformun gerekli olduğuna ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Borne, "Bugün emeklilik sistemimizi dengeleyecek bir proje sunuyoruz, adil bir proje. Gerçeklerle yüzleşmeli ve sosyal modelimizi korumak için çözümler bulmalıyız" dedi ve Fransa’nın Avrupa’daki komşularının da son yıllarda emeklilik yaşını yükselttiklerini belirtti.

Yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak.

Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Başbakan Borne’nin açıkladığı emeklilik yasası grev çağrılarına neden oldu. Ülkenin en büyük 8 sendikası 19 Ocak’ta 1 günlük grev çağrısı yaptı. (İLKHA)