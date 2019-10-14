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Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...

Arap Birliği'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisine imza atan Fas'tan ilginç bir açıklama geldi. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtmadığını söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:39
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...

Fas Dışişleri Bakanı Burita "Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisinin resmi tavırlarını yansıtmadığını söyledi.

Burita, Fas yerel basınına yaptığı açıklamada, Fas'ın, Arap Birliği'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisine imza atmasının, "birliğin genel görüşünün dışına çıkmama arzusundan" kaynaklandığını belirtti.

"Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok." ifadesini kullanan Burita, Fas'ı doğrudan ilgilendiren bir konu söz konusu olduğunda ulusal ve resmi kanallar aracılığıyla açıklama yapılacağını ifade etti.

Fas yerel basınının diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre de Arap Birliği'nin bu tür toplantılarının her zaman Arap ülkelerinin konumunu temsil etmediği vurgulandı.

Kaynaklar, bildiriye imza atan birçok Arap ülkesinin Türkiye ile ekonomik ve askeri alanda güçlü ilişkilerinin olduğunu ve diplomatik temsilin düşürülmesiyle bu ilişkilere zarar verilemeyeceğini kaydetti.

Katar, Somali ve Libya imza atmamıştı

Mısır yönetiminin çağrısıyla dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

Bildiride, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi" talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 00:39
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  2. Arap Birliği
  3. Arap Birliği Fas
  4. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita

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