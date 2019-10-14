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Türkiye'yi kınamışlardı! Esed ziyareti ülkeyi karıştırdı

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Esed rejimine düzenleyeceği ziyaret ülkede tepkilere neden oldu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:49
Türkiye'yi kınamışlardı! Esed ziyareti ülkeyi karıştırdı

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edebileceği yönündeki ifadeleri, ülkedeki siyasi partilerin tepkisine yol açtı.

Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Şii Hizbullah örgütünün siyasi müttefiği Dışişleri Bakanı Basil, dün akşam yerel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'yi Lübnan'a ekonomik olarak nefes aldıran "akciğeri" olarak nitelendirdi.

Basil, konuşması sırasında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için Şam ziyaretini yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

"Bu ziyaret, Suriye rejiminin Lübnan'a dönüşü için bir sebep olmamalıdır"

Basil'in söz konusu ifadelerine Başbakan Saad el-Hariri yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005 yılında uğradığı suikastın ardından Suriye ordusunun 1976 yılından itibaren Lübnan'da devam eden varlığının sona erdiğini hatırlatan Hariri, "Sadece hatırlatmak için.. Eski Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'nin kanı, Lübnan'daki Suriye ordusunu Suriye'ye gönderdi." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti ile Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri gitmesini sağlaması halinde buna karşı olmadıklarını vurgulayan Hariri, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan sonuçtur. Bu ziyaret, Suriye rejminin Lübnan'a dönüşü için bir sebep olmamalıdır. Çünkü mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda rejimin yaklaşımlarına güvenmiyoruz."

"Basil'in bu denli bir adımı atma hakkı yok"

Maruni Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da muhtemel ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bazıları, bizleri dış siyasi sorunlara sürüklemeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Caca, Dışişleri Bakanı Basil'in, Bakanlar Kurulunun onayını almadan bu denli bir adımı atma hakkına sahip olmadığına dikkati çekti.

"Suriye ordusu, Lübnan'a Canbolat'ın kanıyla girdi ve Hariri'nin kanıyla çıktı"

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ise Basil'in ziyaretine sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Canbolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Onların (Suriye ordusu), Lübnan'a babam Kemal Canbolat'ın kanıyla girdiklerini ve Refik Hariri'nin kanıyla çıktıklarını unutmayın."

Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüş kampanyası

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesindeki Suriyeli mültecilerden bugüne kadar 276 bininin Suriye'ye döndüğünü belirtmişti.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:49
  1. Lübnan
  2. Esed
  3. Cibran Basil

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  • fetösavarfetösavar20 dk önce
    şeytan şeytanla,, rafizi rafiziyle...

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