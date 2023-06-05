'Türkiye'yi kazanamadık bari CHP'yi bırakmayalım!' Tüm örgütler Kılıçdaroğlu'na bağlandı..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı son sandık hezimetinden sonra partilileri ve kendisine yakın kamuoyu tarafından sert ifadelerle istifaya çağrıldı.

Yaşadığı mağlubiyeti unutturmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bir süredir kamuoyundan uzak bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

'Türkiye'yi kazanamadık bari CHP'yi bırakmayalım' diyenler...

MYK üyelerinin tamamının istifa ettiği CHP'de yeni MYK üyeleri belirlendi. Önceki dönem MYK'de yer alıp sözde istifa sunan Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık yeni MYK'de de yer aldı.

Partinin yeni Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu olurken tüm parti örgütü ve örgüt yönetimleri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı.

CHP'nin yeni MYK'si şöyle oldu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1- Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan - Parti Örgütü - Örgüt Yönetimleri

2- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

3- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

4- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

5- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

6- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

7- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

8- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları / Parti Sözcüsü

9- Hasan Efe Uyar - STK ve Meslek Kuruluşları

10- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

11- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

12- Semra Dinçer - Doğa Hakları

13- Tahsin Tarhan - Yurtdışı Örgütlenme

14- Yunus Emre- Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

15- Zeynel Emre - Hukuk Seçimleri