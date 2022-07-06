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Gündem Türkiye'yi kaosa götürmek için doktor ölümünden nemalanıyorlar! TTB kaos için harekete geçti
Gündem

Türkiye'yi kaosa götürmek için doktor ölümünden nemalanıyorlar! TTB kaos için harekete geçti

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında sahneye çıkan Türk Tabipler Birliği (TTB), üzücü bir olay üzerinden kaos için harekete geçti. Cinayeti gerekçe gösteren TTB, 7-8 Temmuz'da greve çıkacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 18:32:00 - 2022-07-06 18:36:42
Türkiye'yi kaosa götürmek için doktor ölümünden nemalanıyorlar! TTB kaos için harekete geçti

 Yeniakit.com.tr 

TTB, Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan üzücü doktor cinayetini fırsat bilerek, kaos için harekete geçti.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre; Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdı. Tedaviden bir süre Akçay'ın annesi hayatını kaybetti.

Doktor da saldırgan da kurtarılamadı

Annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, Karakaya'yı silahla vurup, ardından intihar etti. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TTB kaos için harekete geçti

Yaşanan üzücü olayı fırsat bilen TTB, 7-8 Temmuz'da greve çıkacağını duyurdu.

Cinayet üzerinden iktidarı hedef alan TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem Karakaya görevi başında katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz!


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