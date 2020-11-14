Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması

yaptı.



İmamoğlu konuşmasında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, ülkede demokrasi ve özgürlüğün olmadığı şeklinde gerçek dışı iddialarda bulunan İmamoğlu'nın konuşması büyük tepki çekti.



İmamoğlu'nun İngilizcesi ise sosyal medyada günün konusu oldu.