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Gündem Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasetçi hakkında Youtube kanalından çeşitli iddialar ortaya atarak Türkiye'yi karalamak isteyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e, millet Twitter'da #BaydınArtıkSedat başlığı ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 23:14:00 - 2021-05-25 23:25:33
Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

yeniakit.com.tr

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden Türkiye’yi hedef alan iddialarıyla ilgili sosyal medyada #BaydınArtıkSedat başlığıyla hashtag açıldı.

Sedat Peker BAE'ye sığındı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan suç örgütü lideri Sedat Peker; Youtube'da yayınladığı videolar ile dikkatleri üzerine çekerek çeşitli iftiralarla Türkiye'ye yönelik bir operasyon başlattı. Türkiye'ye karşı düşmanca politikalarıyla bilinen BAE'de sığıntı olarak yaşayan Sedat Peker; terör, uyuşturucu gibi çeşitli suçlarla cansiperane mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalarda bulundu. 

Milletten Sedat Peker tiyatrosuna cevap

Siyasetçilerle ilgili ortaya attığı iddialarla Türkiye'yi yabancı ülkelerde itibarsızlaştırmaya çalışan Sedat Peker'e millet, Twitter üzerinden cevap verdi. Sosyal medyada kullanıcılar #BaydınArtıkSedat başlığı ile Peker'in çevirdiği tiyatroya tepki gösterdi. Muhalefetin, örgüt lideri Peker'in açıklamalarına itibar ederek hükümeti eleştirmesine karşın sosyal medya kullanıcılarının  #BaydınArtıkSedat ile verdiği tepki Türkiye gündemine oturdu.

Süleyman Soylu Habertürk'te iddiaları yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Habertürk TV ekranlarında Kübra Par moderatörlüğünde yayınlanan 'Açık ve Net' programında Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye güya kendi adına bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese ‘ipiniz elimde’ diyor. Bu bir operasyondur. Ben özne değilim, hedef Türkiye." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den Sedat Peker tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden oynanan oyunların arka planını araklayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Amaç Türkiye’nin uluslararası camiada elini zayıflatmaktır. Devlet ve hükümete karşı toplumsal direnişi hedeflenmektedir.” dedi. Devlet Bahçeli, "Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Hedef Türkiye'dir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir. Hedef milli birlik ve huzur ortamıdır.

Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir. Amaç Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını lekelemek, her türlü müdahaleye açık hale getirmektir. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin oluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisidir. Herkesi uyarıyorum. Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıdır. Terörü alt etmiş İçişleri Bakanı yalnız değilir."

Kılıçdaroğlu, suç örgütü liderinin sözleri üzerinden saldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü Sedat Peker'in iddiaları üzerinden hükümete saldırdı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir yerden talimat bekliyorlar. Bir yeraltı çetesi lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun vardır. İktidarda sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse, kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Tüm dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda Allah korkusu da yoktur. Para için yapmayacakları hiçbir şeyleri yoktur, para için satmayacakları hiçbir şeyleri yoktur" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

2021

temiz süloooo
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yorumcu

O yüzden mi izlenme rekorları kırıyor?
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