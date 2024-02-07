Türkiye’yi güvensiz göstermek istiyorlar

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Seçim ayarlı provokasyonu gazetemize değerlendiren araştırmacı yazar İsmail Nacar, bunun başta MOSSAD olmak üzere eli kanlı örgütlerin ve DHKPC'nin arkasındaki karanlık odakların işi olduğunu söyledi.

MOSSAD, CIA ve BND

Nacar, “Bu olay da gösteriyor ki Türkiye, uluslararası bir istihbarat örgütünün saldırısıyla karşı karşıyadır. Sinagoglara, kilise ve camilere, adliyelere saldırarak Türkiye'nin güvenilir bir ülke olmadığını göstermek istiyorlar. Bence tüm bu olayların arkasında MOSSAD ve CIA vardır. Alman istihbaratı BND’yi de unutmamak lazım. Biliyorsunuz bu örgütlerle onların çok yakın irtibatı var. Bugün Gazze politikasında olduğu gibi herkes İsrail'in arkasına dizildi. Şu anda Türkiye bu üç devletin sol örgüt olarak bilinen bu örgütün arkasında Almanya istihbaratı da vardır. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını göstermek istiyorlar. Sinagoglara saldırılıyor, camilere saldırılıyor, adliyeye saldırılıyor” ifadelerin kullandı.

Filistin halkını savunan Türkiye daha önce İsrail’in istihbarat örgütü MOSSAD tarafından da tehdit edilmişti. Ülkemizde son günlerde yaşanan şiddet eylemlerinin arkasında MOSSAD olduğu düşünülüyor.

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