Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, gelecek hafta salı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilecek araya rağmen ekonomi gündemi daha da hareketlenecek.

Pazartesi günü, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi belli olacak. Endeks, temmuz ayında yüzde 0,2 azalarak 93,4 değerini almıştı.

Piyasaların gözü, 31 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 11, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyümüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çeyrekte elde edilen yüzde 7,3'lük büyüme rakamını anımsatarak, "İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İhracat Gaziantep'ten duyurulacak

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 2 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor. Dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Gaziantep'te duyurulacak.

İhracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar olurken, en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı. İhracat bu yılın 7 ayında da rekor kırmıştı.

Enflasyon 5 Eylül'de açıklanacak

TÜİK, 3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ağustos ayı enflasyon verilerini 5 Eylül Pazartesi günü duyuracak. Temmuzda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 79,60, aylık yüzde 2,37, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 144,61, aylık yüzde 5,17 artmıştı.

Temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamları ise 12 Eylül Pazartesi günü belli olacak. İşsizlik oranı haziranda 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Merkez Bankasının temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri de aynı gün açıklanacak. Cari işlemler hesabı, haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık vermişti.

Ekonomik gelişmelerin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 13 Eylül Salı günü duyurulacak temmuz ayına ilişkin ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek. Sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 1,5 artmıştı.

Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ise 15 Eylül Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak. Aynı gün, konut satış istatistikleri de belli olacak.

Gözler, 22 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da olacak. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirmişti.

Ekonominin yol haritası belli oluyor

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra, eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin ayrıntıları da yakından takip edilecek. OVP ile 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak.

Küresel ve bölgesel sorunların ekonomiye etkilerinin OVP'ye nasıl yansıyacağı ve ekonomi politikalarına ilişkin ilke ve hedefleri nasıl etkileyeceği de merakla bekleniyor. OVP ile Orta Vadeli Plan birleştirilirken, böylece 2023 bütçesine ilişkin temel büyüklükler de belli olacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) son toplantısının OVP'ye hazırlık çalışmaları ele alınırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, OVP'nin eylül ayının başında duyurulacağını açıklamıştı.

Bütçe ve torba yasa teklifi gündemi

Programın açıklanmasıyla, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Bakanlıklar, eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanacak 2023 bütçesi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

Ekonomi yönetimi, 1 Ekim'de yapılacak açılışının ardından TBMM'ye sunulacak torba kanun teklifine ilişkin de yoğun mesai yürütecek. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinde, dar gelirliye destek paketi, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili düzenleme ile Fiyat İstikrar Komitesi'nin yeniden yapılandırılması gibi konular yer alacak.

- Sosyal konut hamlesi duyurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek projeyle vatandaşların, 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olması öngörülüyor. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.