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“Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say İtalya’da evleniyor!

Bir kesim tarafından, “dünya kamuoyuna Türkiye’yi tanıttığı” iddiasıyla, neredeyse milli sembol olarak gösterilmek istenen Fazıl Say, ülkesinde değil İtalya’da evlenecek.

25 Ocak 2019 Cuma 15:36
“Türkiye'yi dünyaya tanıtan” Fazıl Say İtalya’da evleniyor!

 yeniakit.com.tr  Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye telefonundan sonra yaptığı "itibar takiyyesi" sebebiyle eleştirilerin odağındaki isim Fazıl Say, dünyaevine giriyor. Ancak, sol kesim tarafından sürekli, "Türkiye'yi dünyada temsil ettiği" ve, "Dünya kamuoyuna Türkiye'yi tanıttığı" bahanesiyle neredeyse milli bir sembol olarak gösterilen Say, solcuların sözlerini boşa çıkararak Türkiye'de değil, İtalya'da evlenecek. 

﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

Milano'da evleniyor

HaberTürk yazarı Esin Övet, bugünkü yazısında, "Bu hafta Fazıl Say, Ankara verdiği konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamış ve adından çok söz ettirmişti. Bugün de sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano’da nikah masasına oturuyor." diye yazdı.

Övet, "Uzun süredir birlikte olduğu Ece ile evlenme isteğini çok kez dile getiren dünyaca ünlü piyanist bugün Türkiye'nin Milano konsolosluğunda muradına eriyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:36
  1. Ankara
  2. Fazıl Say
  3. Ece Dağıstan
  4. İtalya
  5. Milano
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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