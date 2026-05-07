Türkiye’yi dış güçlere şikayet etmeyi ne zaman bırakacaksın? SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda stantları gezen Özgür Özel yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini inceledi. Altay tankını, YILDIRIMHAN füzesini inceleyen Özel, yetkililerden bilgi aldı.

TUSAŞ standında Gökbey helikopterine binen Özel, bir başka stantta havalı tabancayla atış yaptı. Uzay Teknoloji Kulübü standını ziyaret eden Özgür Özel, burada da uzay keşif aracını sürdü.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bugün SAHA fuarını gezdik. Burası bir fuar değil savunma sanayiinin bütün dünyadaki olası müşterileri ile hem Türkiyed'eki tedarikçileri ile bir araya geldiği, etkileşime girdiği çok önemli bir buluşma. Burada kıymetli bir iki saat geçirdik. Gördüklerimizden büyük memnuniyet duyduk. Mümkün olduğu kadar çok stant ziyaret ettik. Bir yandan KAAN'ı gördük. Bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük. Gençlerimizin uzay ile ilgili geliştirmeye yönelik projelerini gördük. Bu anlamda son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan gerilimlerin hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Özel, "Yaşadığımız son birkaç yıl dünyaya birçok şey öğrettim. Hem Rusya - Ukrayna savaşı, Hem İran'da yaşananlar en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu hepimize öğretti. İçeride iki yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimiz ile ilgili bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz.

Yoksa NATO'nun devreye girmesini, Amerikan yüzer unsurlarından savunma füzeleri olmasını beklersiniz. O yüzden burada kim ne emek veriyorsa, ama sermaye olarak ama sabahlara kadar çalışarak, gözünün nurunu akıtarak, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız. Eksiklerimizi biliyoruz, avantajlarımızı biliyoruz, güçlü kaslarımızı biliyoruz. Bugün burada çok heyecanlı girişimcilerle tanıştık. Özellikle beyin göçü dışarı kayıplar yaşanırken, bazı yerlerde beyin göçü ile gitmiş birçok öğrencinin artan yeni kapasite ile Türkiye'ye geri döndüğüne ilişkin erken ama ümit verici şeyler duyduk. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz yurt dışına giden gençlere, zihninde valizi toplamış olanlara 'hep bizi biraz bekleyin' diyoruz. Gençlerin Türkiye'ye dönme noktasında umutlarının artmakta olduğunu ve belli öncü işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

KAAN projesini sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Özel, "KAAN'ın yerli milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve bunu destekliyoruz sonuna kadar. Bu konuda zaman zaman spekülasyonlar oluyor. Dışişleri Bakanı motorun olmadığını söylemişti ve büyük moral bozukluğu olmuştu. Tabii dışarıdan gelecek her bir KAAN için şimdi iki motora ihtiyaç var ama zaten dünyada kimse hepsini kendisi yaparak muharip uçağı anında uçurma imkanı yok. Önemli olan KAAN'ın o iki motor takıldığında uçabilen durumda olmasıdır. Bir yandan da KAAN'ın motorunun yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım.

Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar bu konuda kimsenin de moral bozmasına gerek yok. Elbette gecikmelerden rahatsızlık duyulabilir ama biran önce biz KAAN'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. İki genç arkadaş KAAN'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeri ve milli motorunu gösterdiler. Onunla da gurur duyduk. 2030'an itibaren kendi motorumuzla uçacağız. Şu anda motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ınını da kimse hor görmesin. Çok önemli başarılar elde ediliyor. Özellikle radar sistemlerine karşı mühimmatı içine aldığında görünmez bir uçak olarak göklerde uçması zaten gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedef 'İstikbal göklerdedir' diyerek. 1973 rahmetli Bülent Ecevit'in ve o dönemdeki Türkiye Cumhuriyet hükümetlerinin TUSAŞ'ı kurması. O günden bu güne kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

KALORİFER PETEĞİ DİYORLARDI

Her fırsatta Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden ve CHP'li yolsuzluk şüphelilerini destekleyen Özgür Özel'in KAAN hakkında olumlu sözler sarf etmesi samimi bulunmadı. Zira CHP'nin fonladığı medya organları, KAAN projesi tanıtıldığı ilk günden beri yerli savaş uçağını lekelemenin peşinde!.. Örnek olarak Cumhuriyet gazetesi, KAAN'ın parçalarından birinin fotoğrafını paylaşarak, "Kalorifer peteği gibi" demişti.