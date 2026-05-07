Ünlü futbolcu Muçi kalmazsa istikamet Carlo Holse: Trabzonspor'un büyük planı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Ernest Muçi konusunda hala harekete geçmedi. Muçi, İstanbul'a dönerse Samsunspor'un kapısı çalınacak.
Trabzonspor sezon başında Ernest Muçi'yi 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'tan kiralamıştı. Bu opsiyonun geçerlilik süresi 10 Mayıs'ta sona erecek. Bordo-Mavililer konuyla ilgili hala önemli bir adım atmadı. Bugün itibarıyla; Muçi Kartal'a dönecek gibi gözüküyor...
Fırtına'nın, Arnavut futbolcunun alternatifi olarak Samsunspor'dan Carlo Holse'yi düşündüğü öğrenildi. Danimarkalı 10 numaranın kontratı 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani 2026 yazında sözleşmesinin son senesine girecek. 10 Mayıs sonrasında konuyla ilgili resmi görüşmelerin başlayacağı konuşuluyor.
Holse, Samsunspor'la kontrat yenilemedi. Mevcut koşullarda önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkma hakkına sahip olacak. Trabzonspor'un da bu kozu kullanmayı planladığı öğrenildi. Danimarkalı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.403 dakika kaldı. 8 gol ve 4 asist üretti.
