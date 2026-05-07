  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı Dünya devi bankadan Türk lirasına güven oyu! Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu! Miço’ya dost nasihatı verdiler Yunanistan'a içeriden Türkiye dersi Akgündüz’den Erdoğan’a çağrı: Kılık kıyafet tüzüğü ve zina yasağı geri gelsin MSB’den flaş açıklamalar: işte Türk Ordusu envanterine giren yeni silahlar Esad kendi topraklarında kimliksiz bırakmıştı: Suriye Kürtleri için vatandaşlık süreci başladı 5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı
Gündem Törenle hizmete açıldı: Deniz Feneri’nden dayanışma köprüsü
Gündem

Törenle hizmete açıldı: Deniz Feneri’nden dayanışma köprüsü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Törenle hizmete açıldı: Deniz Feneri’nden dayanışma köprüsü

Deniz Feneri Derneğinden İhtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Dernek, son olarak Niğde’nin Yenice Mahallesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle geçici giyim mağazasını hizmete açtı.

Deniz Feneri Derneği tarafından kurulan geçici giyim mağazası, Niğde’nin Yenice Mahallesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Niğde protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız, dernek olarak yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, sosyal yardımlaşma çalışmalarını Türkiye’nin birçok iline ulaştırdıklarını söyledi.

Yıldız, bayram sonrasında Aksaray’da da benzer bir çalışmanın hayata geçirileceğini ifade ederek, yürütülen hizmetlerin Ankara merkezli bir proje kapsamında devam ettiğini Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, önümüzdeki süreçte Bayburt, Bitlis, Muş, Bingöl, Kars, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da da çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Deniz Feneri’nin 30 yıllık geçmişe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Yıldız, “81 ilde ve 65 ülkede fakirin, fukaranın, mazlumun ve yetimin yanında olduk. Sizlerin desteği bize güç veriyor. Son ihtiyaç sahibine ulaşıncaya kadar bu hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

"VALİ NEDİM AKMEŞE’ DEN DAYANIŞMA"...

Açılış programında konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe sosyal yardımlaşmanın toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini söyledi. Vali Akmeşe konuşmasında, “Kaynaşmayı ve dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir hizmettir. İnsan odaklı her çalışma devletimizin sosyal sorumluluk anlayışını tamamlayan çok kıymetli bir destektir. Çünkü biz biliyoruzki yalnızca imkânlarıyla değil; merhametiyle paylaşma kültürüyle ve zor zamanda birbirine sahip çıkmakla iradesiyle ayakta duran bu mağazanın hizmete girmesi de bu anlamı taşımaktadır.

Bir aileye destek olmanın, bir çocuğun yüzünü güldürmesi tebessüm ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmenin büyük önem taşıdığını belirten Akmeşe, Deniz Feneri Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

İDDEF, Kurbanda 4 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor
İDDEF, Kurbanda 4 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

Aktüel

İDDEF, Kurbanda 4 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

Yine 2 veya 4 taksitte ödenecek Türk Kızılay’ın kurban kesim fiyatı belli oldu
Yine 2 veya 4 taksitte ödenecek Türk Kızılay’ın kurban kesim fiyatı belli oldu

Gündem

Yine 2 veya 4 taksitte ödenecek Türk Kızılay’ın kurban kesim fiyatı belli oldu

Erdoğan'dan Kızılay'a kurban bağışı
Erdoğan'dan Kızılay'a kurban bağışı

Gündem

Erdoğan'dan Kızılay'a kurban bağışı

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz
İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

Gündem

İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

CHP’de yaşanan hırsızlık ve yolsuzluk skandalları o kadar arttı ki, artık fondaş kanallardan yolsuzluklara ilişkin yazışmalar okunmaya başla..
16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Op..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23