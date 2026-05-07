Törenle hizmete açıldı: Deniz Feneri’nden dayanışma köprüsü

Deniz Feneri Derneği tarafından kurulan geçici giyim mağazası, Niğde’nin Yenice Mahallesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Niğde protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreteri Coşkun Yıldız, dernek olarak yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, sosyal yardımlaşma çalışmalarını Türkiye’nin birçok iline ulaştırdıklarını söyledi.

Yıldız, bayram sonrasında Aksaray’da da benzer bir çalışmanın hayata geçirileceğini ifade ederek, yürütülen hizmetlerin Ankara merkezli bir proje kapsamında devam ettiğini Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Yıldız, önümüzdeki süreçte Bayburt, Bitlis, Muş, Bingöl, Kars, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da da çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Deniz Feneri’nin 30 yıllık geçmişe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Yıldız, “81 ilde ve 65 ülkede fakirin, fukaranın, mazlumun ve yetimin yanında olduk. Sizlerin desteği bize güç veriyor. Son ihtiyaç sahibine ulaşıncaya kadar bu hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

"VALİ NEDİM AKMEŞE’ DEN DAYANIŞMA"...

Açılış programında konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe sosyal yardımlaşmanın toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini söyledi. Vali Akmeşe konuşmasında, “Kaynaşmayı ve dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir hizmettir. İnsan odaklı her çalışma devletimizin sosyal sorumluluk anlayışını tamamlayan çok kıymetli bir destektir. Çünkü biz biliyoruzki yalnızca imkânlarıyla değil; merhametiyle paylaşma kültürüyle ve zor zamanda birbirine sahip çıkmakla iradesiyle ayakta duran bu mağazanın hizmete girmesi de bu anlamı taşımaktadır.

Bir aileye destek olmanın, bir çocuğun yüzünü güldürmesi tebessüm ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmenin büyük önem taşıdığını belirten Akmeşe, Deniz Feneri Derneği yöneticilerine teşekkür etti.