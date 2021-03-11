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Ekonomi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Putin'den önemli açıklama: Kesinlikle zorlama yok
Ekonomi

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Putin'den önemli açıklama: Kesinlikle zorlama yok

Rusya Devlet Başkanı Putin, yurt dışında tatil yapmak isteyen Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlama olmayacağını açıkladı. Putin, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:16:00 - 2021-03-11 08:19:57
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Putin'den önemli açıklama: Kesinlikle zorlama yok

Turizm sektörü için Rusya'dan gelen turistler büyük önem arz ediyor. Özellikle pandemi nedeniyle büyük sorun yaşayan sektöre dair Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

Rusların geleneksel olarak tatil yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor." diye konuştu.

Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.

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