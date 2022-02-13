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Aktüel Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Veteriner köpeği anestezisiz kısırlaştırdı
Aktüel

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Veteriner köpeği anestezisiz kısırlaştırdı

Çankırı Çerles'de bir köpeği anestezisiz kısırlaştırdığı görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplayan veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:20:00 - 2022-02-13 21:24:47

Çankırı’nın Çerleş ilçesinde anestezisiz köpeği kısırlaştırdığı iddia edilen veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan paylaşılan olaya ait görüntüler ise büyük tepki topladı.

Olay, Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli veteriner hekim, sokak köpeğine anestezisiz kısırlaştırma işlemi yaptı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın sosyal medyada gündem olması sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vali Ayaz, “Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçesinde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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