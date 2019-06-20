Türkiye'ye yönelik küstah tehdit: Yaptırım uygulayabiliriz
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yapılan açıklamada, "S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek" dedi.20 Haziran 2019 Perşembe 20:08
ABD Dışişleri Bakanlığından S-400'lerle ilgili yapılan açıklamada, "S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri, Türkiye'ye S-400 almaktan başka seçenekleri olduğunu söylüyor" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından S-400'lerle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek. ABD ve diğer NATO üyeleri Türkiye'ye S-400'ler almak dışında seçenekleri olduğunu söylüyor." ifadelerine yer verildi.
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