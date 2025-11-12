  • İSTANBUL
Ekonomi Türkiye’ye yatırım akını sürüyor: 9 ayda 11,4 milyar dolar geldi
Ekonomi

Türkiye’ye yatırım akını sürüyor: 9 ayda 11,4 milyar dolar geldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’ye yatırım akını sürüyor: 9 ayda 11,4 milyar dolar geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından açıklanan bültene göre, Türkiye ekonomisine olan küresel güven artıyor. Yılın ilk 9 ayında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46'lık rekor bir artışla 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinin ardından YASED'in yayımladığı "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni", yatırım iştahının yükselişte olduğunu gözler önüne serdi. Eylül ayında 722 milyon dolar UDY girişi kaydedilirken, Ocak-Eylül 2025 döneminde Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 11,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2003'ten bu yana ülkeye gelen toplam UDY girişlerinin 285 milyar doları aşmasını sağladı.

Buna göre eylülde 722 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti, yılın 9 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 11,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 46'lık artış kaydedildi, 2003'ten itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 285 milyar doları aştı.

Yılın 9 ayında gerçekleşen 11,4 milyar dolarlık UDY girişinin 8 milyar dolarını yatırım sermayesi oluşturdu. Yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 1,6 milyar dolar ve borçlanma araçları ile 2,6 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Yatırım tasfiyeleri ise 856 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkiledi.

EN FAZLA YATIRIM TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Yılın 9 ayındaki 8 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinin 2,7 milyar dolarını toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşen yatırımlar oluşturdu.

Toptan ve perakende ticaretin yüzde 34'lük payını takiben gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sektörü yüzde 15 payla ikinci sırada yer alırken bilgi ve iletişim hizmetleri sektörü de aynı oranda sermaye çekti.

EN FAZLA YATIRIM HOLLANDA’DAN GELDİ

2003-2024 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58'ini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2025'in 9 ayında yüzde 64'lük paya sahip oldu.

Yılın 9 ayında ülkeler özelinde Hollanda, yüzde 32 ile en büyük paya sahip olurken onu yüzde 14'er ile Kazakistan ve Lüksemburg, yüzde 7 ile Almanya ve yüzde 6 ile ABD takip etti.

