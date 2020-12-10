'Türkiye'ye yaptırım kararı' iddiası: Korktukları için sembolik olacak

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ulaştığı metne göre; Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik bazı sembolik yaptırım kararları alındı, ancak bu yaptırımların uygulanması Mart 2021'e ertelendi. Buna göre; Joe Biden ile yaptırımların genişletilmesi konusunda koordineli çalışma içine girilecek. Macron da Yunanistan'a destek çıkarak "AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız" diye konuştu.

10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak olan AB Liderler Zirvesi başladı. Zirvenin en önemli gündem maddesi "Türkiye'ye olası yaptırım" olacak. AB üyesi ülkelerin liderleri, Polonya ve Macaristan'ın veto ettiği 1,8 trilyon avroluk AB bütçesi ve kurtarma fonu, koronavirüsle mücadeleyi de görüşecek.

Yaptırım kararları sembolik

Türkiye'ye karşı beyhude bir çaba içerisinde olan AB, Ankara'yı kaybetmekten korktuğu için sembolik yaptırım kararı aldı. Reuters, liderler tarafından kabul edilmiş yaptırım metnine ulaştığını ileri sürdü ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri dolayısıyla, kişilere yönelik bazı sembolik yaptırım kararları alındığını bildirdi.

Türkiye'den vazgeçemiyorlar

Reuters'a konuşan AB diplomatlarına göre, Türkiye'nin güçlü bir NATO müttefiki ve AB adayı olması, önerilen yaptırımların sembolik kalmasına sebep oldu.

NATO'dan AB'ye Türkiye tavsiyesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Liderler Zirvesinde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerde ve muhtemel yaptırım ile ilgili konularda olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulunarak, "Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım" dedi

Stoltenberg ayrıca, Türkiye'nin en fazla mülteciye, Suriyeliye ev sahipliği yapan ve terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğunu vurguladı.

Macron'dan açıklama

AB Liderler Zirvesi için Brüksel'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la gerilim yaşayan Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar konusunda "AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız" dedi.

Erdoğan resti çekmişti: Yaptırımlar bizi çok fazla da ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ile ilgili 10-11 bu konuda Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize sürekli yaptırım uyguluyor. Hiç bir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Fakat biz hep sabrettik hala da sabrediyoruz. Şu anda da atacakları adımlar nedir göreceğiz yalnız samimi, dürüst olan liderler bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar. Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar" diyerek AB'ye rest çekmişti.