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Gündem Türkiye'ye yaklaşan kum fırtınası can alıyor: 5 ölü!
Gündem

Türkiye'ye yaklaşan kum fırtınası can alıyor: 5 ölü!

Irak’ta dünden beri etkisini devam ettiren kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, fırtınada yüzlerce kişi ise nefes darlığı nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 16:27:00 - 2022-04-08 16:30:02

Irak’ın kuzeyinde dünden beri etkili olan kum fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ülkenin Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi nefes darlığı sebebiyle hastanelere kaldırıldı. Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin yaptığı açıklamada, “Kum fırtınası nedeniyle 159 kişi hastanelik oldu ve 5 kişi hayatını kaybetti.” dedi.

Ülkenin başkenti Erbil’de de 222 ve Süleymaniye’de 45 kişi hastanelere kaldırılırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, vatandaşları evlerinde kalmaya çağırdı. IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, IKBY’nin maruz kaldığı şiddetli kum fırtınası nedeniyle vatandaşları çok acil durum olmadığı takdirde evlerinden çıkmamaları konusunda uyararak, kum fırtınasının özellikle astım ve göğüs hastaları için büyük bir tehlike arz ettiğini ve dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiğini bildirdi.

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