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Dünya Türkiye'ye yakınlaşmak için birbirleri ile yarışa girdiler! İttifak resmen çöktü
Dünya

Türkiye'ye yakınlaşmak için birbirleri ile yarışa girdiler! İttifak resmen çöktü

Katar ile normalleşme kararı alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşmak için büyük bir yarışa girdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 14:01:00 -
Türkiye'ye yakınlaşmak için birbirleri ile yarışa girdiler! İttifak resmen çöktü

Arap basını, Katar ambargosuna son veren "Arap dörtlüsü" Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Türkiye ile yakın ilişki kurmak için birbirleriyle yarıştığını yazdı.

"Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın "Türkiye" telaşının sırrı nedir?" diye soran Arap basını, Katar'a yönelik uygulanan ambargonun kalkmasına işaret etti. Haberde, "Şimdi, dört Arap ülkesi ittifaklarının başarısız olduğunu görünce Türkiye'ye yakınlaşmaya başladılar" ifadeleri yer aldı.

Arap dörtlüsü'nün Türkiye karşıtı eski politikalarına son verdiğini belirten Arap basını, bu yakınlaşmanın bölgede olası sonuçları olacağını yazdı.

Artık bu dört ülkeyi koruyacak Trump gibi bir liderin kalmadığına vurgu yapan Arap basını, Mısır ve BAE'nin yakın gelecekte Türkiye'nin Libya'daki talep ve çıkarlarına ters gelecek hamlelerde bulunmayacağını ve Libya politikasında geri adım atabileceklerini ileri sürdü.

Star.com.tr

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Yorumlar

Eyup

Reisin " doğru ve hak bildiği yolda" ölümde olsa yürümesinden dolayı şu dış politika örneğinden dolayı bile oy vermeyi değer.
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